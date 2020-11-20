شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح الأنجح لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم خلال إحاطة إعلامية بعنوان رئاسة المملكة لمجموعة العشرين - التحديات والإنجازات إن المملكة تدعم بشكل كبير التوزيع العادل للقاح فيروس كورونا. وأضاف الربيعة : "النتائج الحالية عن لقاحات كورونا مشجعة بشكل كبير، والسعودية ستكون من أوائل الدول التي تحصل على اللقاح الأنجح لكورونا". وأشار الربيعة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم 220 مليون دولار لدعم الدول النامية. وقدمت المملكة 21 مليار دولار لمواجهة آثار الجائحة، كما قدمت 200 مليون دولار لدعم تطوير لقاح فيروس كورونا. وأفاد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة بأن العمل الإنساني السعودي يشمل الجميع ولا يرتبط بأجندات سياسية، وأضاف: "ننسق كافة أعمال الإغاثة السعودية من خلال الأمم المتحدة". وفي شأن المساعدات إلى اليمن الشقيق أكد الربيعة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران نهبت مساعدات إغاثة وباعتها في السوق السوداء، مضيفا: "لم نتوقف عن مساعدة المحتاجين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ".

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