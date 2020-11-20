الربيعة: السعودية ستحصل على أفضل لقاح يتم تطويره لكورونا

2020-11-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، أن النتائج الحالية عن لقاحات كورونا مشجعة بشكل كبير.

وأضاف أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا، قائلًا: “السعودية ستحصل على أفضل لقاح يتم تطويره لكورونا”.

وتابع الربيعة أن: “المملكة قدمت دعمًا ماليًا لأبحاث تطوير لقاحات كورونا”، وهناك أمل “في بدء عمليات توزيع لقاح كورونا قبل أعياد الميلاد”، بحسب العربية.

وأشار إلى أن “العمل الإنساني السعودي يشمل الجميع، ولا يرتبط بأجندات سياسية”، مضيفًا: “ننسق كافة أعمال الإغاثة السعودية من خلال الأمم المتحدة”.

ولفت المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى أن “ميليشيات الحوثي نهبت مساعدات إغاثة وباعتها في السوق السوداء”، متابعًا: “لم نتوقف عن مساعدة المحتاجين في مناطق سيطرة هذه الميليشيات”.

