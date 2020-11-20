- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الحالة المطرية الثالثة تبدأ اليوم والمسند: لا تخرجوا للبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحالة المطرية الثالثة تبدأ اليوم والمسند: لا تخرجوا للبر
تكون ذروتها في مثلث أملج وينبع والمدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تبدأ الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم اليوم، متوقعًا أن يكون نطاق تأثيرها يشمل أجزاءً من مناطق غربي المدينة المنورة وجنوبي تبوك، وحائل ووسط الحدود الشمالية، وربما شمالي منطقة مكة المكرمة.
كما توقع المسند في تغريدات له عبر تويتر، أن تكون ذروة الحالة اليوم في مثلث أملج وينبع والمدينة المنورة تقريبًا، وتوقع كذلك أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار، خاصة في المناطق المفتوحة في الوسطى وأجزاء من الغربية والشمال الغربي، وعليه لا يصلح اليوم الخروج للبر في المناطق الصحراوية أو المناسبات الخارجية.
وكذلك توقع أستاذ المناخ أن تجري السيول في الأودية خاصة غربي منطقة المدينة المنورة حتى الساحل الغربي منها، وعليه أهاب بالجميع وخاصة أهل الحلال بإخراج مواشيهم من بطون الأودية، وعدم المخاطرة بعبورها.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل السواحل منها تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على شمال منطقة مكة المكرمة تشمل سواحلها في حين تستمر الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحالة المطرية الثالثة تبدأ اليوم والمسند: لا تخرجوا للبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.