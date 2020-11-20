قرقاش: نتمنى نجاح قمة الرياض لأجل العالم والإنسانية

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الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى): أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن قمة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة تؤكد الدور المركزي للرياض في المنطقة. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن قمة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة تؤكد الدور المركزي للرياض في المنطقة. وأضاف أن موقع الرياض طالما ارتبط بالإستقرار والإزدهار والحرص على المصالح الخليجية والعربية والإسلامية. ولفت إلى أن بلاده تتمنى نجاح قمة الرياض لأجل العالم والإنسانية.

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