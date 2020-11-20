شكرا لمتابعة خبر عن "المطلق" يوضح مدى إمكانية الجمع بين الصلوات عند نزول المطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، مدى إمكانية الجمع بين الصلوت عند نزول المطر.
وأكد، خلال مشاركته بقناة "السعودية"، أنه يشرع الجمع بين الصلوات إذا كان هناك مطر يسبب مشقة في الذهاب إلى المسجد.
ونوه بعدم جواز الجمع بين الصلوت إذا كان المطر خفيف ولا يسبب مشقة عند الذهاب إلى المسجد.
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