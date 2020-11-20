شكرا لمتابعة خبر عن "القصبي": 3700 قضية تحت مباشرة "مكافحة الفساد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف عن مباشرة هيئة المكافحة الفساد 3700 قضية .
وأكد " القصبي " خلال المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي في الرياض امس ، أنه بعد دمج هيئة الرقابة مع هيئة مكافحة الفساد ظهرت نتائج إيجابية في الكشف عن جرائم الفساد .
وأضاف أن القضاء على الفساد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 ، حتى أصبحت مؤشرات المملكة الدولية في تراجع الفساد تدعو للفخر .
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