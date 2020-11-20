شكرا لمتابعة خبر عن "القصبي": 3700 قضية تحت مباشرة "مكافحة الفساد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف عن مباشرة هيئة المكافحة الفساد 3700 قضية .

وأكد " القصبي " خلال المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي في الرياض امس ، أنه بعد دمج هيئة الرقابة مع هيئة مكافحة الفساد ظهرت نتائج إيجابية في الكشف عن جرائم الفساد .

وأضاف أن القضاء على الفساد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 ، حتى أصبحت مؤشرات المملكة الدولية في تراجع الفساد تدعو للفخر .