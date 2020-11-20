"الأرصاد" تحذر من أتربة مثارة ورياح نشطة بالقصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة منطقة القصيم من أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة منطقة القصيم من أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية . وأكدت " الأرصاد " أن التحذير يشمل " الأسياح ، البدائع ، البكيرية ، الرس ، الشمالية ، المذنب ، النبهانية ، بريدة ، رياض الخبراء ، ضرية ، عقلة الصقور ، عيون الجواء ، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً .

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