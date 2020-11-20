شكرا لمتابعة خبر عن عبد الله الربيعة: المملكة ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا .

وأضاف أن المملكة تحرص على التوزيع العادل للقاح لذلك تدعم وتشارك المنظمات المعنية ولدينا ممثلين فاعلين لضمان التوزيع العادل ، فضلاً عن دعم النظم الصحية الهشة بأكثر من 220 دولار ، وسيتم دعمها من حيث اللقاح .

وقال : نحن حريصون أن كل من يعيش على أرض المعمورة يكون آمن مستقر محمي من هذه الجائحة ، وفقاً للعربية .

كما أكد أن النتائج الحالية عن لقاحات كورونا مشجعة بشكل كبير ، وستحقق النتائج المطلوبة لتحسين المناعة أمام الفيروس .