عبد الله الربيعة: المملكة ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا .
وأضاف أن المملكة تحرص على التوزيع العادل للقاح لذلك تدعم وتشارك المنظمات المعنية ولدينا ممثلين فاعلين لضمان التوزيع العادل ، فضلاً عن دعم النظم الصحية الهشة بأكثر من 220 دولار ، وسيتم دعمها من حيث اللقاح .
وقال : نحن حريصون أن كل من يعيش على أرض المعمورة يكون آمن مستقر محمي من هذه الجائحة ، وفقاً للعربية .
كما أكد أن النتائج الحالية عن لقاحات كورونا مشجعة بشكل كبير ، وستحقق النتائج المطلوبة لتحسين المناعة أمام الفيروس .
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