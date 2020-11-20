شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بأمطار مصحوبة برياح وسيول على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة ، منطقة المدينة المنورة لهطول أمطار مصحوبة برياح وسيول .

وأكدت " الأرصاد " أن التحذير يشمل " العلا ، والعيص ، وخيبر " ، لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، حيث يحدث نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول .

ويبدأ الإنذار من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً ، مطالبة الجميع بالحيطة والحذر.