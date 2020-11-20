شكرا لمتابعة خبر عن متحدث أمن الدولة يؤكد على أطماع الجماعات الإرهابية في المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، اللواء مهندس بسام عطية، أمس الخميس، أن الجماعات الإرهابية ومنها الإخوان لديها أطماع في المنطقة.

وكشف اللواء بسام عطية، خلال حديثه في المحاضرة التي نظمها معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، عن تاريخ المهددات التي تعاملت معها المملكة من خلال الرئاسة والجهات التي تتكامل معها.

وأشار متحدث أمن الدولة، إلى أهمية دور المملكة المحوري في العالم، وأهمية التفكير والتحليل والبحث المستمر في المجال التعليمي، فضلًا عن أهمية دور الأسرة في التربية.