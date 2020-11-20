شكرا لمتابعة خبر عن "الشثري" يوضح حكم وضع الكحل للرجال "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم وضع الكحل للرجال. أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم وضع الكحل للرجال. وقال " الشثري " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" الكحل مباح للرجال، والدليل النبي " صلى الله عليه وسلم " اكتحل ". وأضاف " الشثري ":" الكحل من الأمور العادية، وبالتالي فعل النبي صلي الله عليه وسلم يدل على الإباحة ولا يأخذ منه الاستحباب ". وتابع:" إذا كانت المرأة تبرز عينيها بالكحل أمام الرجال الأجانب، فالكحل زينة وهي ممنوعة من إظهار الزينة أمام الرجال الأجانب ".

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