متصفح فايرفوكس على أندرويد يوسّع دعم الإضافات إلى عشرة رسميًا

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مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، أعلنت موزيلا نيتها عن توسيع الدعم لمجموعة الإضافات في متصفّحها فايرفوكس المُعاد تطويره بالكامل على أندرويد، وأنذاك قد أشارت بقرب الموعد دون تحديد تاريخ بعينه، ويبدو أن الأمور انتهت على خير، حيث ورسميًا ومع إصدار فايرفوكس 83 “Firefox 83” على أندرويد، تم إتاحة 10 إضافات “محلقات” جديدة.

وبهذا الدعم أصبح مجموع الإضافات 19، باعتبار وجود 9 منها بشكل افتراضي، وهي على النحو التالي:

.١ Video Background Play Fix

.٢ Google Search Fixer

.٣ FoxyProxy

.٤ Bitwarden

.٥ Ghostery

.٦ AdGuard

.٧ Image Search Options

.٨ Web Archives

.٩ Tomato Clock

.١٠ LeechBlock NG

أخيرًا، وفّر إصدار المتصفح 83 أيضًا مجموعة من الإصلاحات والتحسينات التي طالت أداء المتصفّح ككل، بالمقابل، حصلت نسخة سطح المكتب على إضافات أكثر إثارة، بما في ذلك وضع HTTPS فقط، والقرص للتكبير ودعم ملء ملفات PDF وأكثر.

تحميل تحديث فايرفوكس 83. Source tech-wd





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