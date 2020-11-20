الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بعد إعلان بيانات اقتصادية

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واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه عالمياً خلال تعاملات الخميس، مع المخاوف من تزايد إصابات كورونا، وبعد بيانات اقتصادية

وارتفعت ورقة الخضراء اليوم مع عودة المخاوف من توسيع عمليات الإغلاق الوطنية لمنع تفشي كورونا

وتأثرت العملة الأمريكية سلباً في الأسبوع الجاري مع توالي الأنباء الإيجابية بشأن لقاحات فيروس “كوفيد-19”

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين

كما ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي

وبحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار هامشياً أمام اليورو بنحو 0.06 بالمائة عند 1.1846 دولار، بينما استقر مقابل الين الياباني عند مستتوى 103.83 ين

في حين صعد الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1.3225 دولار، بينما ارتفع بنسبة هامشية بلغت 0.07 بالمائة مقابل الفرنك السويسري عند 0.9121 فرنك

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 92.64

Source almnatiq

