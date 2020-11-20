︎ :
.
واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه عالمياً خلال تعاملات الخميس، مع المخاوف من تزايد إصابات كورونا، وبعد بيانات اقتصادية
وارتفعت ورقة الخضراء اليوم مع عودة المخاوف من توسيع عمليات الإغلاق الوطنية لمنع تفشي كورونا
وتأثرت العملة الأمريكية سلباً في الأسبوع الجاري مع توالي الأنباء الإيجابية بشأن لقاحات فيروس “كوفيد-19”
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين
كما ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي
وبحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار هامشياً أمام اليورو بنحو 0.06 بالمائة عند 1.1846 دولار، بينما استقر مقابل الين الياباني عند مستتوى 103.83 ين
في حين صعد الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1.3225 دولار، بينما ارتفع بنسبة هامشية بلغت 0.07 بالمائة مقابل الفرنك السويسري عند 0.9121 فرنك
وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 92.64
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بعد إعلان بيانات اقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.