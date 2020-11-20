أوضحها مجلس «الضمان الصحي»..
أوضح مجلس الضمان الصحي، الحد الأقصى لتغطية وثيقة التأمين لتكاليف الغسيل الكلوي وجلسات العلاج الطبيعي.
وذكر المجلس، عبر حسابه على تويتر؛ ردًا على عدة أسئلة من مواطنين بهذا الخصوص: «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني تكاليف الغسيل الكلوي بحد أقصى 100 ألف ريال، خلال مدة الوثيقة».
وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أنه تتم تغطية جلسات العلاج الطبيعي بحد أقصى (٦) جلسات خلال مدة الوثيقة.
اقرأ أيضا:
الضمان الصحي: حليب الطفل مغطى بوثيقة التأمين حتى عمر سنتين
قرار مُلزِم من مجلس الضمان الصحي بخصوص «الزوجة الموظفة»
كانت هذه تفاصيل خبر قيمة الحد الأقصى للغسيل الكلوي وجلسات العلاج الطبيعي في وثيقة التأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.