قيمة الحد الأقصى للغسيل الكلوي وجلسات العلاج الطبيعي في وثيقة التأمين

أوضح مجلس الضمان الصحي، الحد الأقصى لتغطية وثيقة التأمين لتكاليف الغسيل الكلوي وجلسات العلاج الطبيعي.

وذكر المجلس، عبر حسابه على تويتر؛ ردًا على عدة أسئلة من مواطنين بهذا الخصوص: «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني تكاليف الغسيل الكلوي بحد أقصى 100 ألف ريال، خلال مدة الوثيقة».

وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أنه تتم تغطية جلسات العلاج الطبيعي بحد أقصى (٦) جلسات خلال مدة الوثيقة.

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