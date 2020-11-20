إضافة مولود لرب الأسرة.. «حساب المواطن»: لا يؤثر على صرف الدعم

جدد برنامج حساب المواطن، تذكيره بأن إضافة مولود إلى حساب رب الأسرة لا يؤثر على صرف الدعم له طالما انطبقت عليه الشروط.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن «إضافة تابع لا يؤثر على صرف الدعم في حال انطبقت على رب الأسرة شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق».

وتابع البرنامج أنه «في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ 10 نوفمبر، ستتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حساب رب الأسرة (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر يناير».

وقال المواطن في استفساره إنه أضاف مولودًا جديدًا في حسابه، فهل يؤثر ذلك على صرف الدعم له؟

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