بالصور.. حريق في مستودع بجدة.. والدفاع المدني يتدخل

دون وقوع إصابات
تمكّن رجال الدفاع المدني في محافظة جدة، من إخماد حريق في مستودع بحي النخيل.
وذكر الدفاع المدني، عبر تويتر، أن مدني جدة أخمد حريقًا اندلع في مستودع بحي النخيل تبلغ مساحته (٢٠*٣٠م)، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.
وكان مدني الدواسر بالرياض، أخمد حريقًا منذ عدة أيام، اندلع في مركز لخدمة السيارات وقطع الغيار، دون حدوث إصابات.
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