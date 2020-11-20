سيارات تُطبَّق عليها مخالفة «حزام الأمان».. «المرور» يحدِّد الموديلات

النظام ألزم الركاب باستخدامه
أوضح المرور السعودي نوع موديلات السيارات التي تطبق عليها مخالفة عدم ربط حزام الأمان، وذكر المرور (عبر حسابه بموقع تويتر، ردًا على استفسار بهذا الخصوص)، أن «مخالفة عدم ربط حزام الأمان يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985م فما فوق».
وقال المواطن في استفساره: «ما هو موديل السيارات المستهدفة في غرامة عدم ربط الحزام؟».
في السياق ذاته، أوضح المرور أنه «وفقًا لنظام المرور، ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم».
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