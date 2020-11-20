"المسند" يحذر من الخروج للبر أو المناطق الصحراوية أو المناسبات اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور عبد الله المسند أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة من الخروج للبر أو المناطق الصحراوية أو المناسبات الخارجية . حذر الدكتور عبد الله المسند أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة من الخروج للبر أو المناطق الصحراوية أو المناسبات الخارجية . وأكد " المسند " في حسابه على " تويتر " أنه من المتوقع اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار خاصةً في المناطق المفتوحة في الوسطى وأجزاء من الغربية والشمال الغربي .

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