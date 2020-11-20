نلهم العالم بقمتنا.. تركي آل الشيخ يطلق حملة «صورتك بشعار G20»

أطلق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، حملة جديدة قبيل ساعات من إزاحة الستار عن قمة مجموعة العشرين، والتي تحتضنها العاصمة الرياض بمزيد من الحفاوة، خلال 21-22 نوفمبر الجاري.

وكتب آل الشيخ، عبر الحساب الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نلهم العالم بقمتنا.. شاركونا حملة صورتك بشعار G20»، من أجل توثيق اهتمام الشعب السعودي بهذا الحدث التاريخي.

ودشنت المملكة رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر عام 2019، وتستمر باستضافة لقاءات المجموعة حتى أواخر شهر نوفمبر عام 2020، وذلك على إيقاع انعقاد قمة القادة في الرياض، السبت المقبل.

وقررت المملكة تنسيق أعمال مجموعة العشرين تحت شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، وتعتبر استضافة المملكة لمجموعة العشرين فرصة رائدة على مستوى العالم العربي، وتعكس مكانة المملكة على الصعيد الدولي.

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