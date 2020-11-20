بلدية تيماء تصادر 150 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة وتحرر 7 غرامات مالية

كثفت بلدية محافظة تيماء ممثلة بإدارة الخدمات، جولاتها التفتيشية والرقابية على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم والمتاجر بالمحافظة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من استمرارية التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل الوزارة والجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والأسواق التموينية والمستودعات ومنافذ البيع، وتطبيق الاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس سلامة بن هليل البلوي، أن البلدية نفذت خلال أسبوع نحو 400 جولة رقابية أسفرت عن ضبط ومصادرة ما يزيد عن 150 كيلوغرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير 7 غرامة مالية، وإغلاق 4 متاجر لعدم تطبيق الاحترازات الوقائية.

وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على فترتين صباحية ومسائية من خلال مراقبي البلدية بهدف مراقبة المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية والتموينية.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع بلدية المحافظة، بالإبلاغ الفوري عن أي ملحوظات أو مخالفات عبر مركز 940 أو من خلال القنوات التفاعلية الأخرى.