أمن الطرق بالجوف يضبط وافدًا ينقل حمولة من الحطب المحلي لغرض البيع

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، وافداً عربياً بالعقد الثالث من العمر، أثناء نقله حمولة من الحطب المحلي على شاحنة لغرض البيع، الذي يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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