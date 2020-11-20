ثقافي / "شبابنا قمة" مبادرة نفذتها فنون المدينة المنورة



المدينة المنورة 5 ربيع الثاني 1442ھ الموافق 20 نوفمبر 2020م واس

نفذت الجمعية العربية

واستعرض الفنانين والفنانات التشكيلين المشاركين في المبادرة لوحات فنية لملوك وقادة المملكة العربية السعودية ورموز الدولة (رسم البورتريه) وذلك باستخدام القهوة في لوحاتهم .

واختتمت المبادرة بتكريم الفنانة التشكيلية عهود المالكي لدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن رسم أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة ، كما تم تكريم لاعب نادي أحد لكرة السلة والمنتخب السعودي اللاعب محسن خلف لدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بعدما أصبح أكبر لاعب كرة سلة في العالم (51 ) عاما، وكذلك تكريم جميع الفنانات التشكيليات اللاتي شاركن برسم البورتريه بالقهوة .

// انتهى //

07:53ت م

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المدينة المنورة 5 ربيع الثاني 1442ھ الموافق 20 نوفمبر 2020م واسنفذت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة أمس مبادرة بعنوان " شبابنا قمة " بحضور أمين عام مجلس المنطقة المهندس محمد عباس، ومدير الجمعية الدكتور يعقوب البشاوري، وعدد من الفنانين والفنانات التشكيلين واللجان المشاركة وذلك بمجمع الأثير بلازا بالمدينة المنورة .واستعرض الفنانين والفنانات التشكيلين المشاركين في المبادرة لوحات فنية لملوك وقادة المملكة العربية السعودية ورموز الدولة (رسم البورتريه) وذلك باستخدام القهوة في لوحاتهم .واختتمت المبادرة بتكريم الفنانة التشكيلية عهود المالكي لدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن رسم أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة ، كما تم تكريم لاعب نادي أحد لكرة السلة والمنتخب السعودي اللاعب محسن خلف لدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بعدما أصبح أكبر لاعب كرة سلة في العالم (51 ) عاما، وكذلك تكريم جميع الفنانات التشكيليات اللاتي شاركن برسم البورتريه بالقهوة .// انتهى //07:53ت م0014

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