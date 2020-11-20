السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 23648 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس

وكشفت البيانات تسجيل 260 وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 13630 حالة وفاة.

// انتهى //

07:46ت م

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برلين 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 23648 ليصل الإجمالي إلى 879564 إصابة.وكشفت البيانات تسجيل 260 وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 13630 حالة وفاة.// انتهى //07:46ت م0013

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