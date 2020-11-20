سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على مطالبة عمداء بلديات الجنوب "فزان"، المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفانى ويليامز، إشراك مجلس بلديات فزان في مراقبة تنفيذ أي مخرجات على المستويين السياسي والاقتصادي من قبل البعثة الأممية، وإطلاق مسار رابع «اجتماعي» بناء على رؤية مجلس بلديات فزان ، وفتح مكتب للبعثة في سبها .

وأشارت إلى إحاطة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز بمجلس الأمن، إن الوضع في ليبيا «ما يزال هشًّا»، وإنه لم يبدأ الطرفان حتى الآن في سحب قواتهما من خطوط التماس» حسبما جرى الاتفاق عليه بين وفدي القيادة العامة وحكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة مطالبة بإيجاد أدوات تمنع عرقلة الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا.

وتطرقت إلى دعوة المتحدث باسم الخارجية الصينية لتشاو لي جيان، الأطراف المعنية في ليبيا، بضمان جدية اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى ضرورة استئناف عملية التسوية السياسية في وقت مبكر.

ونوهت إلى تأكيد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال كلمته أمام مجلس الأمن، على ضرورة تعزيز تدابير بناء الثقة بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة ، موضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار تم التوصل إليه من الأطراف الليبية، مبينا أن موقف موسكو بالنسبة للعملية السياسية في ليبيا ثابت ويستند على ضرورة اتخاذ الليبيين بأنفسهم القرار دون تدخل خارجي.

وتناولت مطالبة مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي بضرورة أن يصرح بنشر آلية فعالة ذات مصداقية لرصد وقف إطلاق النار في ليبيا، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجلس مسؤوليته تجاه الأزمة الليبية، مفيدا أن الأطراف الليبية طلبت من المجلس اعتماد قرار لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وعرجت صحف ليبيا على دعوة مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة احترام المجتمع الدولي طموحات الليبيين والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والامتثال كذلك لحظر توريد الأسلحة المفروض

على ليبيا، مشددا على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، مؤكدا أن هذا الانسحاب يعني الخروج من ليبيا وليس إعادة تجميع المقاتلين وكأنهم في تدريب.

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