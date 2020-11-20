السعودية اليوم / الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبينة أنها سجلت 14 حالات إصابة جديدة بلا أعراض، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 86398 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

07:33ت م

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شنغهاي 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبينة أنها سجلت 14 حالات إصابة جديدة بلا أعراض، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 86398 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:33ت م0011

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