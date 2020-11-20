السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع



المدينة المنورة 5 ربيع الثاني 1442ھ الموافق 20 نوفمبر 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم تضمنت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول ، تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

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07:18ت م

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