السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 5 ربيع الثاني 1442ھ الموافق 20 نوفمبر 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أمطارا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا - العيص - بدر - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السادسة مساء .

// انتهى //

07:10ت م

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