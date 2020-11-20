السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات



سيئول 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 320 إصابة تم تسجيلها محليا بين الإصابات الجديدة، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30 ألفا و17 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 501 حالة وفاة.

// انتهى //

06:05ت م

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سيئول 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 320 إصابة تم تسجيلها محليا بين الإصابات الجديدة، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30 ألفا و17 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 501 حالة وفاة.// انتهى //06:05ت م0007

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