السعودية اليوم / الحكومة الإثيوبية ترسل بعثتي تقصي حقائق إلى تيجراي لتقييم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين



أديس أبابا 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم، عن إرسال بعثتين لتقصي الحقائق إلى إقليم تيجراي المضطرب شمالي البلاد، فيما تواصل القوات الحكومية تضييق الخناق على "جبهة تحرير شعب تيجراي".

وأفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي رضوان حسين أنه تم إرسال بعثتي تقصي حقائق إلى المناطق الغربية والشمالية الشرقية من إقليم تيجراي، لتقييم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.

وأوضح حسين، المتحدث باسم لجنة الطوارئ الإثيوبية أن المبادرات ستقدم نتائجها خلال مدة لا تزيد على أسبوع، وأن الحكومة ستوفر الغذاء والدواء بالشراكة مع الوكالات الإنسانية والمنظمات المدنية.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية ستصل أيضا إلى المناطق التي تسيطر عليها "جبهة تحرير شعب تيجراي"، التي تقاتل القوات الحكومية.

ولفت النظر إلى أن القوات الإثيوبية باتت تقترب من ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي.

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