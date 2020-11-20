السعودية اليوم / مالي تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باماكو 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في مالي 53 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي، بلغ 4 آلاف و إصابة واحدة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند141 حالة وفاة.

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03:44ت م

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باماكو 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في مالي 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي، بلغ 4 آلاف و إصابة واحدة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند141 حالة وفاة.// انتهى //03:44ت م0241

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