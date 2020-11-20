السعودية اليوم / مصرع 35 شخصًا في هجمات للمتمردين شرق الكونغو



كينشاسا 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

لقي 35 شخصًا مصرعهم في هجمات شنها متمردون شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت وسائل إعلام محلية اليوم، أن مسؤولين حكوميين حمّلوا القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية مسلحة، مسؤولية هذا الهجوم.

وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة نشأت في شمال شرق أوغندا في تسعينات القرن الماضي.

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03:35ت م

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