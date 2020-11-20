شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تركي آل الشيخ عن مواطن يعزف على الكمان: في بلدنا فن وذويقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، على مقطع فيديو لمواطن يعزف على الكمان، ويؤدي بشكلٍ متميز.

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو لمواطن يبدو أن متمكن في عزف الكمان، ويجلس ويعزف وسط مجموعة أخرى، فيما كان بجانبه شخص يحمل آلة العود.

وأعرب "آل الشيخ" عن إعجابه بعازف الكمان وفخره بما وصلت إليه المملكة، قائلًا: "والله في بلدنا فن وذويقة.. الحمد لله عشت اليوم اللي شفت فيه بلدي غير.. وفرحان إن أولادي ما راح ينحرمون إن شاء الله من اللي انحرمت منه" .