شكرا لمتابعة خبر عن 50 فنانة تشكيلية بتعليم جازان يحولن جدران المدارس إلى لوحات فنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جيزان (صدى): شاركت 50 معلمة ومشرفة تربوية بتعليم جازان في تنفيذ مبادرة تحسين وتجميل المنشآت التعليمية التي أطلقتها إدارة تعليم جازان ممثلة بإدارة النشاط الطلابي وسط تنافس فني، وتحويل جدران وواجهات المدارس إلى لوحات فنية. شاركت 50 معلمة ومشرفة تربوية بتعليم جازان في تنفيذ مبادرة تحسين وتجميل المنشآت التعليمية التي أطلقتها إدارة تعليم جازان ممثلة بإدارة النشاط الطلابي وسط تنافس فني، وتحويل جدران وواجهات المدارس إلى لوحات فنية. وتميزت مشاركة فنانات تعليم جازان في استخدام الفنون التشكيلية لتزيين الجدران والساحات الداخلية للمنشآت التعليمية برسومات تثقيفية وجمالية تعبر عن المخزون الثقافي التي تختزنه المنطقة. وأوضح مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن المشاركات تضمنت 6 فنون ممثلة في الفن التشكيلي، والفن الجرافيتي، وفن البوب آرت الذي يعرف بفن الشارع، والخط العربي، وإعادة التدوير، والتنجيد, مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة هو تهيئة المكان للأنشطة المنوعة بما يخدم منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة جازان.

كانت هذه تفاصيل خبر 50 فنانة تشكيلية بتعليم جازان يحولن جدران المدارس إلى لوحات فنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.