شكرا لمتابعة خبر عن فيديو لعبدالرحمن المطيري يسفه معاق يثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لمواطن من ذوي الإعاقة وهو يشكو مشهور سناب شات، عبد الرحمن المطيري لقيام الأخير بالاستخفاف به وتسفيهه.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المغردين بسبب طريقة تعامل مشهور سناب، عبد الرحمن المطيري، مع المواطن المعاق الذي لجأ إليه بسبب منشور مساعدة الناس.

وقال المواطن في مقطع فيديو : "كنت منوم وطلعت من المستشفى تعبان عشان أوصل منشور عن مساعدة الناس إلى عبد الرحمن المطيري قولت أوصلها بإيدي.. وللأسف كل الأسف خدهم وسفهني.. وقالي اكتب رقمك وبرد عليك".

وأضاف المواطن المعاق أن " المشهور خلف الكاميرا غير.. وأمام الكاميرا غير.. والإعلام يلعب دور أساسي يرفع الشخص فوق" .