الهوية البصرية لرئاسة ⁧‫لمجموعة العشرين في السعودية

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اُستلهمت الهوية البصرية لرئاسة ⁧‫مجموعة العشرين في السعودية ‬⁩ من قيمنا وتاريخنا ومجتمعنا وبيئتنا المحيطة وتمثلت بخيوط السدو والتي تجسد تناغماً فذاً لتقاليدنا وحاضرنا





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