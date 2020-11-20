أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» تصدر تعميمًا بشأن تحوير الوظائف.. و3 آليات لسداد الفواتير إلكترونيًّا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 19 نوفمبر 2020م، منها: 3 آليات لسداد الفواتير إلكترونيًّا من البنوك السعودية، ووزارة التعليم تصدر تعميمًا بشأن تحوير الوظائف، وإجراء 9 ملايين «فحص كورونا».

عقد بتوجيه من ولي العهد.. تفاصيل أول مؤتمر صحفي دوري للتواصل الحكومي

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة اليوم تعيش حراكًا تنمويًّا غير مسبوق في القطاعات كافة، وهو أمر يستند إلى لغة الحقائق والأرقام التي جاءت واضحة في تصريحات سمو ولي العهد حول ما تحقق في رؤية المملكة 2030.

البنوك السعودية: 3 آليات لسداد الفواتير إلكترونيًّا

جددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية التذكير بآليات السداد الإلكتروني في المملكة عبر نظام «سداد»، والتي تتضمن أجهزة الصراف الآلي.

مصادر لـ«عاجل»: التعليم تصدر تعميمًا بشأن تحوير الوظائف

أكدت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميما لجميع الإدارات ومكاتب التعليم بشأن تحوير الوظائف الإدارية إلى مسمى (مراقب أمن وسلامة) من المرتبة الثانية إلى الخامسة.

بدء القبول في برنامج دبلوم الأطراف الصناعية بجامعة الأمير سطام

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم، بدء القبول في برنامج دبلوم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، الذي ينفذه معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة، بالتعاون مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى؛ وذلك عبر الرابط: ssmd.psau.edu.sa.

«قمة العشرين».. قصيدة وطنية مؤثرة للأمير خالد الفيصل

جادت قريحة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بقصيدة وطنية مؤثرة حملت عنوان «قمة العشرين».

كيف تحضر جلسة صلح عن بُعد عبر منصة «تراضي»؟.. وزارة العدل توضح

حددت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، كيفية حضور جلسة صلح عبر منصة تراضي.

وزير الإعلام: إجراء 9 ملايين «فحص كورونا».. والمملكة سجلت نجاحًا بموسمي الحج والعمرة

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، إنه تم إجراء أكثر من 9 ملايين فحص لفيروس كورونا، والمملكة اليوم تعد من أفضل 10 دول في مجموعة العشرين في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، مع نجاح كبير في إدارة موسمي الحج والعمرة في ظل الجائحة.

أكاديميون يحللون خطاب ولي العهد.. ويؤكدون: المملكة تشهد نهضة على جميع المستويات

أوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

بالأرقام.. وزارة الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 50 حالة ومكة المكرمة بتسجيل 29 حالة، وتلتها المدينة المنورة بتسجيل 24 حالة.

وزير السياحة لـ«فوربس»: المملكة دولة طموحة وتواصل دعم القطاع بالابتكار والاستثمار

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة ستواصل خلال العام المقبل تطوير العروض والمشاريع ودعم القطاع من خلال الابتكار والاستثمار ووضع الأسس لقطاع مزدهر ومستدام.

شراكة دولية بين منصة معنى الثقافية السعودية وإحدى المجلات العالمية

أعلنت منصة معنى الثقافية السعودية شراكتها مع مجلة Philosophy Now العالمية التي تخاطب جميع المهتمين بالأفكار وبالفلسفة وتُقرأ على نطاق واسع في دول العالم.

بالفيديو.. هكذا استفادت المملكة من رواد العلم في مجموعة العشرين

أكد الدكتور أنس الفارس، رئيس مجموعة العلوم S20، أن علماء المملكة استفادوا كثيرًا من رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خاصة في مجال استبصار المستقبل.

الموارد البشرية توضح خطوات استرداد رسوم تأشيرات العمالة المنتهية بعد عامين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة استرداد مدة تأشيرات العمالة التي تم انتهاؤها منذ عامين.

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