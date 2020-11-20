شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الداخلية» تحذر من عدم ارتداء الكمامة داخل المركبة أثناء الوقوف في نقطة تفتيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة داخل مركبته أثناء وقوفه عند نقطة تفتيش، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة حتى لو كان بمفرده داخل المركبة. حذرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة داخل مركبته أثناء وقوفه عند نقطة تفتيش، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة حتى لو كان بمفرده داخل المركبة. وكشف مقطع فيديو، عن عدداً من رجال الأمن يوضحون لقائدي مركبة أن عليهما ارتداء الكمامة طالما قاما بفتح نافذة السيارة منعاً لانتقال فيروس كورونا. وأكدت وزارة الداخلية على الجميع ضرورة ارتداء الكمامة بشكل صحيح داخل المركبة بتغطية الفم والأنف، وأن ارتداءها بشكل مخالف يعرّض الشخص للمخالفة.

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