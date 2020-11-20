بعد أن وجه الحقيل بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير أداء منسوبي الإسكان.. 66 موظفاً وموظفة يجتازون أولى مراحل برنامج هارفارد لتطوير القادة

لم يغفل معالي وزير الآسكان وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل، جانب تطوير قدرات الموظفين والموظفات، لكون الموارد البشرية تعتبر مفتاح النجاح لخطط اي قطاع ومنشأة؛ حيث أولى هذا الجانب جل اهتمامه.

يقول الوزير الحقيل: جانب تطوير المهارات وتعزيز القدرات الوظيفية أحد أهم العناصر التي نحرص على توفيرها لتعزيز الجدية والالتزام ورفع مستوى كفاءة القياديين في منظومة الإسكان وذلك سعينا لجلب أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أبرز البرامج التدريبية من الجهات المختصة في هذا المجال، ومن بين ذلك هارفارد للأعمال؛ لتعزيز الأداء الوظيفي بما يصبّ في تحقيق مستهدفاتنا.

معالي وزير الإسكان وحرصاً على نجاح خطط الوزارة المعدة ضمن رؤية 2030 وتحقيقاً لرؤية سمو ولي العهد في تطوير مهارات وكفاءات السعوديين، ولتحقيق مستهدفات الوزارة، يشدد دائماً على تكثيف البرامج التدريبية والتطويرية للموظفين والموظفات السعوديين، وكان آخر هذه البرامج الجديدة الذي اعتمدها برنامج تطوير القادة بالشراكة مع "هارفارد للأعمال" والذي احتفلت الوزارة باجتياز الدفعة الاولى من منسوبيها للبرنامج قبل أيام.

تطوير للكفاءات وتنمية للقدرات ورفع لمستوى الأداء

معالي وزير الإسكان وجه مسؤولي الوزارة لجلب أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أبرز البرامج التدريبية من الجهات المختصة في هذا المجال، فيما اعتمد البرنامج التدريبي المتخصص مع مركز هارفارد للأعمال؛ لتعزيز الأداء الوظيفي لموظفيها ولتطوير كفاءاتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستوى ادائهم كون ذلك يصبّ بإذن الله في تحقيق مستهدفات الوزارة.

استعراض تجارب عالمية في الإدارة والقيادة وجودة الأداء

برنامج هارفارد الذي اعتمده وزير الإسكان ورعى حفل اجتياز الدفعة الأولى من الموظفين والموظفات للبرنامج، اشتمل على مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية، واستعرض العديد من التجارب الناجحة عالمياً في الإدارة والقيادة وجودة الأداء والتخطيط.

وقدمت هارفارد في البرنامج الذي يتكون من عدة برامج استراتيجية عدد من الدراسات الجديدة ذات الصلة بالريادة والقيادة، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من التجارب العملية، بما يساهم في تعزيز القدرات التحليلية لدى المشاركين من منظومة الإسكان.

66 موظفاً وموظفة يجتازون البرنامج بنجاح

وبلغ عدد الموظفين والموظفات المجتازين للبرنامج والذين يمثلون الدفعة الأولى 66

موظفاً وموظفة.

المتدربون قاموا بالعديد من الأنشطة التفاعلية من خلال مجموعات؛ حيث يستند البرنامج المخصص للمديرين التنفيذيين على المعايير العالية التي تطبقها "هارفارد للأعمال".

يشار إلى أن البرنامج يعد أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية التي تنظمها منظومة الإسكان بهدف تطوير الكوادر والقيادات التنفيذية.