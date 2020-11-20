المرزوق: معهد التدريب المتكامل يتميز بارتباطه بحاجة إلى سوق العمل في الشرقية

صرح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله المرزوق، بأن المؤسسة تقوم بزيارات مستمرة على المعاهد التابعة للمؤسسة في بعض المناطق كما تتولى إدارات المناطق واجب الإشراف على المعاهد الأهلية، لافتًا إلى أن الهدف من تخريج الطلاب مؤهل بالكامل هو سد احتياج السوق لا سيما أن هناك طلب عالي على التخصصات التقنية والمهنية خاصة في المنطقة الشرقية التي تعتبر الأعلى من ناحية طلب الأيدي العاملة المتخصصة.

أوضح خلال زيارته معهد المتكامل للتدريب بالدمام لمتابعة سير العملية التدريبية بالمنطقة الشرقية لـ«دوت الخليج» أن الهدف من الزيارة لمقابلة المستفيدين وتوفير ما يحتاجون من التسهيلات في مجالات التدريب الأهلي ومن واجبنا توفير الاحتياجات اللازمة لهم، لافتًا إلى إطلاع المؤسسة بشكل مباشر على مستوى رضى المستفيدين الذي كان إيجابيًا.

قال إن معهد التدريب المتكامل العالي يعتبر من المعاهد التي تشرف عليها المؤسسة ويتميز بالتخصصات الفنية البحتة بالإضافة إلى ارتباطه بالحاجة بسوق العمل مباشرة في المنطقة الشرقية، مؤكدًا بأنه يعتبر نموذجًا رائدًا من المعاهد الكثيرة والمتميزة في المملكة.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة التدريب المتكامل (انتجريتد) المهندس طارق المالكي إلى أن شركة التدريب المتكامل نشأت تحت مظلة مجموعة عبدالله إبراهيم السبيعي (ايمز) القابضة (مؤسسي بنك البلاد) حيث كانت تهدف إلى توفير أعلى إمكانيات التدريب التقني والمهني للمنطقة وسد الفجوة بين الاحتياج المتزايد في سوق التدريب المحلي وبين الحصول على تدريب تقني تخصصي بمستوى متقدم حيث حرصت (انتجريتد للتدريب) على مدار 20 عامًا على توفير أحدث وسائل التدريب المتقدمة والخبرات الدولية لرفع كفاءة العاملين وتطويره ولتأهيل طالبي العمل من الشباب السعوديين وتمكينهم من الحصول على مؤهلات فنية تضمن لهم الحصول على وظائف مرموقة.

وأكد أن انتجريتد تفخر بتدريب وتوظيف ما يزيد عن 7 آلاف شاب سعودي في البرامج التأهيلية الفنية تتراوح مدنها بين 6 أشهر وأقل من 24 شهرًا، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الموظفين السعوديين على رأس العمل بما يتجاوز 30 ألف متدرب على مدار السنوات الماضية، متطلعين إلى توسيع أنشطة التعليم والتدريب لمواكبة خطط التنمية تحت رؤية 2030 لبناء مستقبل واعد.