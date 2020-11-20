محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 6 ملايين والوفيات 168061 شخصًا سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 35918 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و606 وفيات. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى نحو ستة ملايين إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168061 .فيروس كورونا الجديد البرازيل البرازيل تسجل 35918 إصابة جديدة بكورونا و606 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-20 سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 35918 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و606 وفيات. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى نحو ستة ملايين إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168061 . 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 01:18 AM إجمالي الإصابات بلغ 6 ملايين والوفيات 168061 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 6 ملايين والوفيات 168061 شخصًا سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 35918 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و606 وفيات. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى نحو ستة ملايين إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168061 . ، البرازيل تسجل 35918 إصابة جديدة بكورونا و606 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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