شكرا لقرائتكم خبر عن 8 توصيات للحفاظ على نظام الأحساء البيئي والان نبدء بالتفاصيل

أشار رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأحساء د. أحمد البوعلي، إلى التوصيات والحلول السريعة والمناسبة التي تقدم بها المجلس في المحافظة على النظام البيئي في المنطقة، عبر الاستخدام المرشد للأسمدة والمبيدات، وإعادة تقييم المخططات السكنية العمرانية المعتمدة سلفًا، ومراجعة التنظيمات الخاصة بالسماح ببناء المصانع والاستراحات وصالات الأفراح والمنازل السكنية داخل الواحة الزراعية، وتقليل السلوكيات التي تسبب التلوث، مثل الحرائق والتدخين وغيرها، وتنظيف عوادم السيارات والمداخن، والقيام بعملية التشجير لفوائدها في تقليل التلوث وتنقية الهواء، واستعمال السماد العضوي بدلًا من الكيميائي، وكذلك تخطيط وتنظيم جميع مناطق البلدية، وتحديد استعمالات الأراضي، ومراقبة مناطق الحِرَف والأغذية، والاهتمام بجمع النفايات.

رؤية 2030

وقال د. البوعلي لـ«اليوم»: إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 اهتمت بتعزيز مكانة المملكة السياسية والتنموية والاقتصادية، ووضعت الرؤية البيئية والتنمية المستدامة من الأهداف الرئيسة لها، وفي المقام الأول كواجب ديني ووطني وإنساني ومسؤولية أمام الأجيال القادمة، وهو أيضًا من المقوّمات الأساسية لجودة الحياة وأنسنة المدن وضرورة للحد من مستويات التلوث في البيئة.

شراكة وتفاهم

وأضاف: وفي إطار الشراكة والتفاهم بين المجلس البلدي بالأحساء والأمانة العامة والجهات المختصة، تم عقد عدة اجتماعات، وإطلاق عدة مبادرات تتماشى مع توجّهات القيادة الرشيدة - أيّدها الله - في المحافظة على البيئة، وتنميتها، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

تشجيع الأهالي

وأوضح أن المجلس قدّم عدة مبادرات، منها مبادرة «فلنغرسها 2»، وهي مبادرة مهتمة بتشجيع الأهالي ومساعدتهم لغرس الأشجار أمام منازلهم في الشوارع الداخلية بالأحياء السكنية، وتسعى المبادرة لأن يستفيد من خدماتها جميع الأحياء السكنية في محافظة الأحساء.

واستهدفت المبادرة مشاركة 2000 منزل على مستوى محافظة الأحساء بالغرس أمام منازلهم، بمعدل توزيع 5 شتلات لكل صاحب منزل، ونشاط المبادرة استوعب أكثر من 10 آلاف شتلة لتوسيع وزيادة البقعة الخضراء بالتعاون مع 50 فريقًا تطوعيًا، شارك فيه 700 متطوع، وخمس إدارات حكومية، إضافة إلى أنه توجد مبادرة أخرى لتشجير الحدائق وزراعتها وصيانتها والاهتمام بالجزيرة الوسطية، وجوانب الشوارع والساحات المحاذية للشوارع.

أجمل حديقة

وأطلق المجلس البلدي لأمانة محافظة الأحساء مسابقة أجمل حديقة لتدعيم الغطاء النباتي بهدف زراعتها في الطرق الرئيسة والفرعية والمنازل بمحافظة الأحساء إضافة إلى تجميل القرى ووقاية الصحة العامة فيها بتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة والنظافة.