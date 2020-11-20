شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شروط للالتحاق بـ «تقنية جازان» للبنات والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ الكلية التقنية للبنات بجازان، الأحد المقبل، استقبال طلبات القبول والتسجيل للراغبات بالالتحاق ببرامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ.

وسيكون التسجيل متاحا حتى الـ 16 من شهر ربيع الآخر الجاري، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وسيكون القبول في برنامج الدبلوم متاحا في قسم تقنية التجميل وتخصص العناية بالبشرة والعناية بالشعر، وقسم تقنية الخياطة وإنتاج الملابس تخصص تصميم الأزياء وتخصص الخياطة. واشترطت الكلية أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة، أو ثانوية تحفيظ القرآن الكريم، وألا يزيد عمر المتقدمة على 30 عاما، وألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل على 5 سنوات، وألا تكون خريجة من إحدى الجامعات السعودية، أو مستمرة في ذات البرنامج التدريبي المتقدمة عليه، أو خريجة من ذات البرنامج التدريبي المتقدمة عليه، وألا تكون مفصولة من أية كلية تقنية أو مطوية القيد خلال الفصلين الماضيين، وعدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.