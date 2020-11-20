شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شروط للالتحاق بـ «تقنية جازان» للبنات والان نبدء بالتفاصيل
وسيكون التسجيل متاحا حتى الـ 16 من شهر ربيع الآخر الجاري، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وسيكون القبول في برنامج الدبلوم متاحا في قسم تقنية التجميل وتخصص العناية بالبشرة والعناية بالشعر، وقسم تقنية الخياطة وإنتاج الملابس تخصص تصميم الأزياء وتخصص الخياطة. واشترطت الكلية أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة، أو ثانوية تحفيظ القرآن الكريم، وألا يزيد عمر المتقدمة على 30 عاما، وألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل على 5 سنوات، وألا تكون خريجة من إحدى الجامعات السعودية، أو مستمرة في ذات البرنامج التدريبي المتقدمة عليه، أو خريجة من ذات البرنامج التدريبي المتقدمة عليه، وألا تكون مفصولة من أية كلية تقنية أو مطوية القيد خلال الفصلين الماضيين، وعدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 شروط للالتحاق بـ «تقنية جازان» للبنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.