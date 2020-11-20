شكرا لقرائتكم خبر عن 480 ألف مستفيد من «تأكد» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات «تطمن» في المدينة المنورة خدماتها لـ 480 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن. يذكر أن مراكز «تأكد» خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا ، من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، كما أن مراكز «تأكد» توجد حاليا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علما بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

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