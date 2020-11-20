شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاع أهالي تبوك على أحدث التقنيات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فعاليات المحطة الخامسة للقافلة الزراعية الإرشادية في منطقة تبوك، والتي نظمتها الوزارة بمشاركة 40 جهة حكومية وأهلية ومنظمة غير ربحية، على مدى 3 أيام بمتنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك. وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة م. هزاع الرويلي، أن القافلة هدفت إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين؛ من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية السلبية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية. وأشار إلى أنه جرى إطلاع المزارعين والمهتمين على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية وحسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات. يُذكر أن القافلة الإرشادية جابت حتى الآن خمس مناطق هي: الرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك، وستحطُّ رحالها في محطتها الأخيرة بمنطقة المدينة المنورة خلال الفترة 23 - 27 نوفمبر 2020، في رحلة دامت أكثر من شهر.

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