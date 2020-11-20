شكرا لقرائتكم خبر عن 441 متعافيا من كورونا.. و«النشطة» تنخفض لـ 6842 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 441 حالة شفاء جديدة، من فيروس «كورونا» المستجد، ليصل عدد المتعافين إلى 341956 حالة.

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 319 حالة إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 354527 حالة، من بينها 6842 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 796 حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات 5729 حالة، بإضافة 19 وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 59259 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.