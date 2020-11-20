شكرا لقرائتكم خبر عن 120 تكميم معدة بمستشفى الملك فهد في جازان والان نبدء بالتفاصيل
وبينت «صحة جازان» أن مركز البدانة يضم عدداً من المتخصصين في جراحة البدانة والجراحة العامة، كما تتوفر فيه جميع التخصصات المساعدة مثل التغذية السريرية والأشعة التداخلية، ووحدة مناظير وغدد صماء وقلب وجهاز تنفسي، وأخصائية نفسية بالإضافة إلى طبيب نفسي. وأوضحت أن آلية قبول المرضى تتم بالتنسيق مع العيادات الخارجية في المستشفيات الطرفية لتحويل مرضى السمنة والبدانة إلى مركز البدانة في مستشفى الملك فهد المركزي.
كانت هذه تفاصيل خبر 120 تكميم معدة بمستشفى الملك فهد في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.