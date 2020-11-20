شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة من أوائل الدول حصولا على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن المملكة اليوم تعيش حراكا تنمويا غير مسبوق في القطاعات كافة، وهو أمر يستند إلى لغة الحقائق والأرقام، التي جاءت واضحة في تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حول ما تحقق في رؤية المملكة 2030. وقال خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي عقد أمس، بتوجيه من سمو ولي العهد، إن العالم يعيش سنة استثنائية؛ جراء انتشار جائحة كورونا، وهو وباء طالت آثاره اقتصاديات العالم، مشيرا إلى أن المملكة جهزت 25 مستشفى لاستقبال الحالات المؤكدة، فضلا عن إضافة 4000 سرير عناية مركزة جديد خلال الأشهر الأربعة الماضية، تعادل 60 % من إجمالي الأسرة التي أضيفت على مدى عقود ماضية. وأفاد «القصبي» بأنه تم استحداث 23 مركزًا للفحص عبر السيارات، وإجراء أكثر من 9 ملايين فحص لفيروس كورونا.

تبعات الجائحة

وأضاف إن المملكة اليوم تعد من أفضل 10 دول في مجموعة العشرين في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، مع نجاح كبير في إدارة موسمي الحج والعمرة في ظل الجائحة، مشيرا إلى أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح، بعد اتفاقها مع الجهات المحتملة لإنتاجه.

وحول رؤية المملكة 2030، أكد وزير الإعلام المكلف، أن المملكة تمر بمرحلة غير مسبوقة عبر رؤية 2030، حيث ترتكز الأعمال على خطة طموحة، حققت اليوم مكاسب وإنجازات كبيرة في مختلف المسارات والبرامج لا يتسع زمن المؤتمر اليوم لحصرها. وأشار إلى أن من نتائج الرؤية تأسيس «5 وزارات جديدة: السياحة، الاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والثقافة، والرياضة»، مبينًا أن الرؤية استثمرت في الثروات والموارد والإمكانيات، وركزت على القطاعات الواعدة، وهو أمر نتج عنه توفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا. وبين أن المملكة اليوم بفضل رؤية 2030 الدولة الأكثر إصلاحا وتقدما في تقرير المرأة وأنشطة العمل والقانون 2020 بحسب تقرير البنك الدولي، كما أنها تتصدر دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، وتتصدر أيضا دول الشرق الأوسط كأكبر مخزون غذائي، مع وصولها إلى المركز 30 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي. واستعرض أيضًا بعض الأرقام التي حققتها رؤية المملكة 2030، حيث أفاد بأن التحول الرقمي انعكس بشكل إيجابي على سهولة وتيسير الخدمات، منها على سبيل المثال: حجز 53 مليون موعد طبي إلكتروني، وعقد أكثر من 255 ألف جلسة قضائية بشكل إلكتروني.

وأضاف إن وزارة التجارة نفذت خلال العام 2020 أكثر من 366 ألف جولة رقابية، وسجلت أكثر من 3700 مخالفة، كما تم ضبط مخالفات تخزين نحو 500 طن من المواد الغذائية و25 مليون منتج من الكمامات والمعقمات، إضافةً إلى ضبط تخزين 280 طنًا من الأرز، جميعها تم إعادة ضخها للأسواق لتباع بأسعار عادلة للمستهلك.

وحول مكافحة الفساد وآخر المستجدات في هذا الموضوع ومصير الأموال المستردة، كشف «القصبي» أن سمو ولي العهد أعلن في تصريحه عن أرقام الأموال المستعادة في قضايا الفساد، مضيفا إن هذه الأموال هي أموال البلد والمواطن، وتعاد إلى خزينة الدولة، ويتم تسجيلها ضمن الإيرادات، وتعلن في ميزانية كل عام، حيث تصرف على خدمات المواطن ومشروعات البنية التحتية.

تمكين المرأة

وقال إن المملكة -ولله الحمد- تقدمت 45 مرتبة عام 2020 في تمكين المرأة، كما حققت المركز الأول خليجيا والثاني عربيا، مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية حصر التحديات التي تواجه المستفيدين بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ونتج عن ذلك مجموعة من الإصلاحات، حيث تم إلغاء إجراءات كانت تشكل عائقا أمام المرأة للحصول على الخدمات بيسر وسهولة. وأضاف إنه صدر قرار بوضع آلية لمعالجة القضايا الأسرية بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، ونتج عن ذلك تراجع حالات الطلاق بنسبة 22 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام 1440.

التعليم عن بعد

وقال إن الانتقال للتعليم عن بعد لم يكن خياراً، لكنه كان الوسيلة الوحيدة لاستمرار التعليم وضمان سلامة أبنائنا، مضيفا إن 4.8 مليون طالب وطالبة دخلوا منصة مدرستي، وإن 400 ألف معلم ومعلمة مارسوا أدوارهم من خلال منصة مدرستي. وأفاد د. ماجد القصبي بأن وزارة التعليم وفرت قنوات (عين) التي تبث عبر (23) قناة، معربا عن شكره لأولياء الأمور والأسر على مسؤوليتهم المشتركة، وكذلك المعلمين والمعلمات على دورهم الفعال.

وأكد أن الاعتداء على الأراضي غير مقبول لا شرعًا ولا نظامًا، وهو اعتداء على حق كل مواطن سعودي، قبل أن يكون اعتداء على حق الدولة، مضيفا إن هذا السلوك يحرم المواطن من الاستفادة من أي مشروعات تقام على هذه الأراضي.

واختتم وزير الإعلام المكلف المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أننا كمواطنين سعوديين نفتخر اليوم بشرف خدمة بيت الله الحرام ومسجد نبيه الكريم، وبمنجزات التخطيط الاستباقي لتجاوز أزمة كورونا، وبالعمل الكبير الذي قدمه أبناء الوطن خلال الجائحة، ونفتخر برجال أمننا والممارسين الصحيين، وباستضافة G20 رغم الجائحة، وبما تحقق من إنجازات في رؤية 2030. وأبدى فخره كذلك بتحقيق المملكة المركز الأول عالميا في تحسين بيئة الأعمال، والمركز الأول عالميًا في التحول الرقمي، والمركز الأول خليجيا والثاني عربيًا في تمكين المرأة، معربًا عن شكره للإعلاميين على دورهم في تعزيز التواصل والتفاعل ومواكبة منجزات الوطن.