شكرا لقرائتكم خبر عن 7800 مراجع لـ «تطمن» بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات «تطمن» في منطقة الحدود الشمالية خدماتها لـ 7851 مستفيدا، عبر 8 عيادات. يشار إلى أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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