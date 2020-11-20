شكرا لقرائتكم خبر عن «الصلاة نور».. شاشات ولوحات توعية بـ «بني حسن» والان نبدء بالتفاصيل

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بني حسن بالباحة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «الصلاة نور». وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية مستخدمة التقنيات الحديثة في العرض مثل الشاشات الإلكترونية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة.

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