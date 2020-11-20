شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات على طاولة برلمانات مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

اتفق المجتمعون بلجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة مجلس الشورى السعودي، -عبر الاتصال المرئي- أمس الخميس، على اعتماد الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء لرفعها لاجتماع رؤساء المجالس في اجتماعهم المقرر عقده الإثنين المقبل لاعتمادها.

وشملت موضوعات الاجتماع الثالث عشر الذي تستضيفه مملكة البحرين بمشاركة وفود المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، التوسّع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية ووضع منظومة مشتركة لتطويرها بين دول مجلس التعاون، وأهمية البحث العلمي والابتكار ودوره في دعم المشاريع التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الاجتماع ضرورة استمرار التواصل بين المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية.

وأنهى المجتمعون إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة.

ومثّل مجلس الشورى خلال الاجتماع الأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري، وأعضاء وفد المجلس د. إبراهيم النحاس، ود. طارق الشمري.

ويأتي هذا الاجتماع تحضيرًا للاجتماع الدوري الـ 14 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون المقرر عقده يوم الإثنين القادم -عبر الاتصال المرئي-. وجرى خلال الاجتماع تقديم التهنئة لرئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتكوين مجلس الشورى برئاسته، ود. مشعل السلمي بتعيينه نائبًا لرئيس المجلس، ود. حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي مساعدًا لرئيس المجلس، وبالثقة الملكية التي نالها أعضاء المجلس في دورته الثامنة.